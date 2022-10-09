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ANKARA

MİT'ten Gara'da operasyon

Terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Kendal Pirsus MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİTten Garada operasyon
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nokta operasyonlar düzenlenleniyor. MİT ve TSK düzenlediği nokta operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Son olarak MİT'in yakın takip yürüttüğü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla PKK'lı teröristlere ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.


Sözde sağlık komitesi sorumlusu

Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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