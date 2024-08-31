MİT’ten kritik üç operasyon

Terör örgütü PKK’ya nefes aldırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) önceki gün 3 kritik operasyona birden imza attı. Irak’ın kuzeyinde iki sabotaj ve bomba uzmanı terörist ile yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen Fransa vatandaşı bir PKK’lıya nokta operasyon düzenlendi. MİT ayrıca, 2018’de yurt dışına kaçan İzmir merkezli Camgözler organize suç örgütü elebaşını Karadağ’dan Türkiye’ye getirdi.





PKK’lı Daniel paket

PKK’nın Fransa yapılanması sorumlularından Denis Daniel Korkmaz, Türkiye’de yakalandı. Örgüte para toplayıp militan kazandıran elebaşı, Fransa yapılanması hakkında bilgi alınıp sınır dışı edildi.

MİT uzun süredir PKK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet yürüten Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz'ın peşindeydi. PKK'lı Korkmaz, MİT'in Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlediği ortak operasyonla Halfeti’de enselendi. Gözaltına alınan Fransa vatandaşı PKK’lı terörist, sorgusundan sonra adli işlemleri tamamlanıp sınır dışı edildi. Korkmaz, Fransa’da PKK adına para toplama, örgüte militan kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı gibi illegal faaliyetler gerçekleştiriyordu. Korkmaz'ın yakalanmasıyla PKK’nın Fransa yapılanması hakkında geniş bilgiye ulaşıldı.





ABD’nin eğittiği bombacılar öldürüldü

ABD’nin bomba yapımı konusunda özel eğittiği PKK’lı Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı, Hakurk’ta nokta operasyonla vuruldu. Bu iki terörist, Fransa ve birçok Avrupa ülkesinde “Kız kardeşler” adıyla kahraman gibi lanse ediliyorlardı.

PKK’nın bomba uzmanları “Faraşin Gabar” kod adlı Bahar Akyol ile “Tijda Jiyan” kod adlı Nurbahar Karadağlı Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. PKK’lı Akyol ile Karadağlı, ABD’nin “el yapımı patlayıcı (EYP)” ve “bomba düzenekleri” konusunda özel eğitim verdiği teröristlerdi. Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde “Kız kardeşler” diye kahraman gibi lanse edilen teröristlerden Akyol’un 2015’te Şırnak Cizre’deki hendek olaylarına katıldığı, Karadağlı’nın ise Sağlık Meslek Lisesi’nde okuduğu için terör örgütü içinde bu alanda faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Her iki terörist de MİT’in elde ettiği istihbari bilgiler sonrası Hakurk’ta bomba düzeneği ve EYP hazırladıkları esnada nokta atışla bulundukları yerde vurularak imha edildi.





Camgöz Türkiye’de

Camgözler organize suç örgütüne büyük darbe. 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde aranma kaydı bulunan çete elebaşı Binali Camgöz, Türkiye’ye getirildi.

İzmir merkezli Camgözler organize suç örgütü elebaşı “Deniz” kod adlı Binali Camgöz Türkiye’de. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten ve tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, azmettirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, resmi belgede sahtecilik gibi 41 suç kaydı bulunan Camgöz’ün, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde aranma kaydı vardı. Camgöz’ün adı 2022’de İstanbul Şişli’de suikasta uğrayan Sırp çete elebaşı Jovan Vukotic dosyasında da geçiyordu. İşlediği suçlardan dolayı ceza almamak için 2018’de Gürcistan’a kaçan Camgöz, 2020’de sahte pasaportla önce Belarus’a, oradan da Karadağ’a geçti. Türkiye’den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurt dışından yönetmeye devam eden Camgöz, Interpol-Europol’un çalışmaları sonucu Temmuz 2022’de Karadağ’da “Mehmet Ali Bayhan” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanıp tutuklandı. MİT, Camgöz’ün Türkiye’ye getirilmesi için uzun bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Bunun sonucunda Türkiye’ye getirilen elebaşı, uçaktan iner inmez Karadağ güvenlik güçlerinden teslim alınıp emniyete teslim edildi.



