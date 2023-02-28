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MİT'ten nokta operasyon: 60 şehidin katili 12 terör eylemin sorumlusuydu

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

09:59 . 28/02/2023 Salı
AA
PKK/KCK'lı Ramazan Güneş

PKK/KCK'lı Ramazan Güneş

MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

Ayrıntılar geliyor...



#MİT
#pkk
#ramazan güneş
20 dakika önce
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MİT'ten nokta operasyon: 60 şehidin katili 12 terör eylemin sorumlusuydu
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