MİT'ten nokta operasyon: 60 şehidin katili 12 terör eylemin sorumlusuydu

PKK/KCK'lı Ramazan Güneş
MİT, 60 güvenlik görevlisinin şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.
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20 dakika önce
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