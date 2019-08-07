Gündem MİTten VIP yakın koruma
ANKARA

MİT’ten VIP yakın koruma

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) devlet büyüklerine yönelik olası tehditlere karşı uzman personelle ‘VIP Yakın Koruma Eğitimi’ veriyor. Eğitimler, silahlar, mekanik nişancılık, spor faaliyetleri, atış eğitimlerinin yanı sıra suikast ve sabotajlara karşı koymak üzere keskin nişancılık talimlerinden oluşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT güvenlik birimlerinin yanısıra çeşitli dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimlerine de VIP Koruma alanında eğitim sunuyor.
MİT güvenlik birimlerinin yanısıra çeşitli dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimlerine de VIP Koruma alanında eğitim sunuyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından devlet büyüklerine yönelik olası tehditlere karşı, özel eğitime ve donanıma sahip uzman personelle “VIP Yakın Koruma Eğitimi” gerçekleştiriyor. Başta terörizm olmak üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı etkin ve rasyonel mücadele yöntemlerinden biri olan koruma faaliyetlerine, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de büyük gereklilik duyuluyor.

DEVLET KADEMİSİ KORUNUYOR

Devlet kademesindeki önemli kişilerin olası tehditlere karşı korunması da önemli bir güvenlik gündemi oluşturuyor. Koruma faaliyetinden sorumlu güvenlik birimlerinin bilgi, teknik ve kabiliyetlerini süreklilik arz edecek şekilde geliştirmesi ve sürekli üretken bir yapıya sahip olması vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkıyor.

UZMAN PERSONELLER KATILIYOR

Devletin tüm güvenlik kurumları gibi Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde de kurumun korumakla görevi olduğu devlet büyüklerine yönelik, özel eğitim ve donanıma sahip uzman personel tarafından “VIP Yakın Koruma Eğitimi” faaliyeti yürütülüyor. Koruma eğitimi alanında sayılı güvenlik servislerinin sahip olduğu özel eğitim imkanlarını bünyesinde barındıran MİT’in özel tasarım ve donanıma sahip eğitim tesislerinde yürütülen çalışmalar neticesinde VİP koruma hizmetleri sahaya taşınıyor.

ÖZEL TESİSLERDE ÖZEL EĞİTİM

  • MİT’in yakın koruma ve savunma alanında düzenlediği eğitim programlarının içeriğinde, “VIP Yakın Koruma Organizasyonlar Eğitimi, VIP Yakın Koruma Organizasyonları nazari ve uygulamalı eğitimleri, VIP güvenliğine yönelik keşif çalışmaları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin bilmesi gereken ilk yardım metotları, VIP güvenliğine yönelik uzman koruma personelinin arama metotları, uzman koruma personelince kullanılan silahlar ve mekanik nişancılık eğitimi, günlük koordinasyon sağlayıcı spor aktiviteleri, VIP’lere yönelik gerçekleşebilecek saldırı senaryolarına söre özel atış eğitimlerinin yanı sıra suikast ve sabotajlarda karşı koymak üzere oluşturulan unsurlar olan CAT (Karşı Saldırı- Atak Timi) ve keskin nişancılık eğitimleri” yer alıyor. Teşkilat ulusal güvenlik birimlerinin yanı sıra çeşitli dost ve müttefik ülkelerin güvenlik birimlerine de VIP Koruma alanında eğitimleri sunuyor.

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