Van’ın İpekyolu Belediyesi sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının yanı sıra ilçeye modern ve yaşanabilir yatırımlar yapmaya devam ediyor. İlçenin tarihi ve kültürel zenginliklerine, doğal güzelliklerine sahip çıkma hedefiyle birçok projeyi hayata geçiren İpekyolu Belediyesi, Van Gölü kıyısında bulunan 560 dönümlük alanda içinde birçok ilki barından “Millet Bahçesi” projesini hayata geçiriyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, genç nüfusun yoğun olduğu ilçede yeterli spor alanının olmadığına dikkat çekti. Başkan Vekili Aydın, 2000 kişilik bir spor kompleksi, ilçenin ilk kütüphanesi ve genç çiftlerin hayata ilk adımlarını atacakları büyük bir evlendirme kompleksini bu yıl içinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

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Modern ve yeni bir İpekyolu inşa ediyoruz.

Şehre prestij katacak

İlçe sakinleri ile yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi olacak İpekyolu Millet Bahçesi projesi ve Filamingo Parkı gibi birçok yatırımın startının verileceği müjdesini veren Aydın, “Özellikle tarihi, kültürel ve doğal özellikleri koruyarak, şehrin ve ülkenin prestijine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Tüketmek yerine üreterek nefes aldıran açık ve yeşil alanlar planlıyoruz. Yalı Mahallesi Balık Bendi mevkiinde kurulacak millet bahçesinde halkı doğa ile buluşturmayı planlıyoruz. Kentin cazibe merkezi olacak devasa alan, afet anında toplanma merkezi olarak da kullanılabilecek” dedi.

Sosyal hayata yeni soluk

560 dönümlük bir alanı projelendirdiklerini dile getiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “Van, doğal ve tarihi değerleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden birisidir. Şehrimiz; iklimiyle, yetişen farklı tarım ürünleriyle, havasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek bir potansiyele sahip. Biz de şehrimizdeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize vizyon katacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlçemizi her anlamda yüksek noktalara getirmek en büyük hedefimiz. Bu konuda adımlarımızı süratle atıyoruz” diye konuştu.

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Elsa ev simülasyonu

Yine Şerefiye Mahallemizde yapımı geçen yıl tamamlanan İpek Park’taki Elsa Kulesi tasarımlı mekanda 7D sinema sistemi kurarak çocuklarımız için farklı aktivite alanları oluşturuyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Vekili Aydın şöyle devam etti; “Bu projelerle ilçenin çehresini değiştirmeyi hedefledik. Yeniliklerle dolu bir İpekyolu inşa etmenin çabası içerisindeyiz. İlimizin ve İpekyolu’nda ikamet eden hemşerilerimizin hizmetine girecek olan bu projelerin ülkemize ilimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”