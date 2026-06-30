Morglar doluyor halk öfkeli

Venezuela, ülkeyi sarsan depremlerin ardından oluşan felaketle baş etmekte zorlanıyor. Depremler nedeniyle morglardaki getirilen ölülerin sayısı artarken halk arasındaki hükümete karşı öfke büyüyor. Açıklanan son rakamlara göre, bin 719 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 34 kişi de yaralandı. Depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini aktaran geçici devlet başkanı Dolcy Rodriguez, hasar gören 855 binadan 189’unun tamamen çöktüğünü kaydetti. Uzmanlar, kurumların yavaş hareket etmesini hem yıllardır acil durum hizmetlerine yeterince yatırım yapılmamasına hem de felaketin olağanüstü büyüklüğüne bağlıyor. Evlerine dönmeye korkan yüzlerce aile, çocuklarıyla birlikte çadırlarda ve sokaklarda kalıyor. Vatandaşlar da hükümetin bu büyüklükteki bir felakete hazırlıksız olduğunu ve ilk saatlerde halkın kaderine terk edildiğini düşündüğünü ifade etti. Rodriguez, başkent Karakas’ın ağır hasar gören bölgelerinden birini ziyaret ederken öfkeli vatandaşlarca protesto edildi. Bir vatandaş Rodriguez’e seslenerek "Hükümet halk için hiçbir şey yapmıyor" dedi. Öte yandan, Karakas'a bağlı Altamira semtinde iki büyük deprem sonrası bir gökdelenin enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları diğer tarafta da gönüllülerin yardım seferberliği aralıksız devam ediyor.