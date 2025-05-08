Motosiklet sürücüsü için yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Enis Y, ambulansla sevk edildiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.