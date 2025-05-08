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Motosiklet sürücüsü için yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

Motosiklet sürücüsü için yapılan müdahaleler yetersiz kaldı

00:538/05/2025, Perşembe
AA
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Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da Binali Yıldırım Bulvarı'nda refüje çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Enis Y. (37) idaresindeki 24 ABS 800 plakalı motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı'nda refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Enis Y, ambulansla sevk edildiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



#Erzincan
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#motosiklet
#sürücü
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