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MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: 8 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek'' ifadelerine yer verildi.
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