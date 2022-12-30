MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek'' ifadelerine yer verildi.
Terörist neredeyse hedef orası!
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/gHDLjBdAZf
Terörist neredeyse hedef orası!