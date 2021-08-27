MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Onların geldiğini duyan olmaz,
- döndüğünü duymayan kalmaz.
- Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."
Onların geldiğini duyan olmaz,
döndüğünü duymayan kalmaz. 🇹🇷
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. pic.twitter.com/GOXmPyV93l
Onların geldiğini duyan olmaz,