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ANKARA

MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Onların geldiğini duyan olmaz,
  • döndüğünü duymayan kalmaz.
  • Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

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