MSB açıkladı: 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onların geldiğini duyan olmaz,

döndüğünü duymayan kalmaz.

Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

Onların geldiğini duyan olmaz,

döndüğünü duymayan kalmaz. 🇹🇷



Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. pic.twitter.com/GOXmPyV93l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021