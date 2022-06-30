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ANKARA

MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, SEDEC Fuarı’nın ilk gününde en yeni ürün ve aksesuarlarını görücüye çıkardı.
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CANiK’in büyük ilgi gören standında milli uçaksavar M2 QCB, milli tabanca METE ve ateşli silah aksesuarlarının yanı sıra CANiK M2 QCB’nin hızlandırılmış versiyonu M2F de sergileniyor.
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CANiK, etkinlikte ihracata yönelik yeni iş birlikleri için de görüşmelere başladı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, SEDEC Fuarı'nın çok hareketli başladığını belirterek, \"SEDEC katılımcılarının çoğu ilk olarak CANiK standımıza uğrayarak ürünlerimizi inceliyor ve bizlerden bilgi alıyorlar.
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Bu yoğunluğu gördüğümüzde Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği üstün başarıdan dolayı gururlanmamak mümkün değil. Kendi evimizde dünyaya gövde gösterisi yapıyoruz. Özellikle yerli uçaksavarımız CANiK M2 QCB’ye ilgi müthiş.<br>
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Çok yakında bununla ilgili de önemli haberlerimiz olacak. Çok heyecanlıyız, çünkü önümüzdeki dönem için pek çok güzel gelişmelerin yaşanacağının bilgisini şimdiden verebilirim.\" ifadelerini kullandı.<br>
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30 Haziran’a kadar devam edecek olan SEDEC Fuarı’nda sanayicilerin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleri yer alıyor.
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İşte SEDEC Fuarı'ndan görüntüler..
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Canik M2 QCB
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Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak
CANiK'in yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB, Ankara'da gerçekleştirilen SEDEC Fuarı'nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu.


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