​MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ""Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/iyf9jUMkNo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2022

FOTOĞRAF 17 Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, SEDEC Fuarı’nın ilk gününde en yeni ürün ve aksesuarlarını görücüye çıkardı. CANiK’in büyük ilgi gören standında milli uçaksavar M2 QCB, milli tabanca METE ve ateşli silah aksesuarlarının yanı sıra CANiK M2 QCB’nin hızlandırılmış versiyonu M2F de sergileniyor. CANiK, etkinlikte ihracata yönelik yeni iş birlikleri için de görüşmelere başladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, SEDEC Fuarı'nın çok hareketli başladığını belirterek, \"SEDEC katılımcılarının çoğu ilk olarak CANiK standımıza uğrayarak ürünlerimizi inceliyor ve bizlerden bilgi alıyorlar. Bu yoğunluğu gördüğümüzde Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği üstün başarıdan dolayı gururlanmamak mümkün değil. Kendi evimizde dünyaya gövde gösterisi yapıyoruz. Özellikle yerli uçaksavarımız CANiK M2 QCB’ye ilgi müthiş.<br> Çok yakında bununla ilgili de önemli haberlerimiz olacak. Çok heyecanlıyız, çünkü önümüzdeki dönem için pek çok güzel gelişmelerin yaşanacağının bilgisini şimdiden verebilirim.\" ifadelerini kullandı.<br> 30 Haziran’a kadar devam edecek olan SEDEC Fuarı’nda sanayicilerin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleri yer alıyor. İşte SEDEC Fuarı'ndan görüntüler.. Canik M2 QCB Türkiye'den gövde gösterisi: Canik M2 QCB tüm dünyaya meydan okuyacak CANiK'in yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB, Ankara'da gerçekleştirilen SEDEC Fuarı'nda sektör profesyonellerinin beğenisine sunuldu. BiP'te paylaş

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