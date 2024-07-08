MSB: Hakurk bölgesinde teröristlere ait 2 bin 300 adet doçka ele geçirildi

2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.
PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 2 bin 300 doçka mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi"
denildi.
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2 saat önce