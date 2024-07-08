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MSB: Hakurk bölgesinde teröristlere ait 2 bin 300 adet doçka ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet doçka mühimmatı ele geçirildi.

Pınar Görgü
11:55 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:36 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.
2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.

PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 2 bin 300 doçka mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi"
denildi.



#MSB
#Irak
#mühimmat
#Hakurk
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