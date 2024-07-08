MSB: Hakurk bölgesinde teröristlere ait 2 bin 300 adet doçka ele geçirildi

"PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi"