MSB 'İhracın metinle ilgisi yok' deyip açıkladı: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

MSB Kaynakları, YDK kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. " denildi.
MSB Kaynakları; YDK kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 'İhracın metinle ilgisi yok' denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.
Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, topluve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.
Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir.