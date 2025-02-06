MSB 'İhracın metinle ilgisi yok' deyip açıkladı: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.