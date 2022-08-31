MSB 'İnlerini yerle bir etmeye devam' diyerek duyurdu: İki terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/c71c6s7TrJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2022

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