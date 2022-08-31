Gündem MSB İnlerini yerle bir etmeye devam diyerek duyurdu İki terörist etkisiz
ANKARA

MSB 'İnlerini yerle bir etmeye devam' diyerek duyurdu: İki terörist etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB İnlerini yerle bir etmeye devam diyerek duyurdu: İki terörist etkisiz
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"

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