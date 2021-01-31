Gündem MSB İnsanlık düşmanı PKK/YPGli teröristler 10 sivilin canına kıydı
POLİTİKA

MSB: İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıydı

Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen patlamalara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab’da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı" denildi.

Haber Merkezi DHA
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları meydana geldi.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları meydana geldi.

Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen patlamalara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab’da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı" ifadeleri kullanıldı.

Bab ve Azez'de peş peşe patlama

Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak etmişti.

Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana gelmişti.

Terör saldırılarında 10 sivil öldü, 24 sivil yaralandı.

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