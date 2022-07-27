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ANKARA

MSB: Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormalarını bekliyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili, "Alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormalarını bekliyoruz
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

IRAK MAKAMLARINA ÇAĞRI

Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhâl sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz!

Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir.

Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür.

'KAZDIKLARI HENDEKLERE GÖMECEĞİZ'

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız.

Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!

NE OLMUŞTU?

Irak’ta Musul’un kuzeydoğusundaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Musul Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Musul Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama
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Hesap sorulacak

Musul Başkonsolosluğu'na yapılan alçak saldırıya MSB'den sert tepki.

Yarım asırdır boş kalan arazilerde yetiştirdi.

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