MSB: Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasındaki çatışmaları değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi” dedi. Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten kaynaklar, “Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” ifadelerini kullandı.