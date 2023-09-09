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MSB: Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verdi.

Zeynep Karçığa
14:52 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: MSB.

Foto: MSB.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.



MSB: Deyrizor'daki son durum bizim ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi
MSB: Deyrizor'daki son durum bizim ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasındaki çatışmaları değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi” dedi. Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten kaynaklar, “Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” ifadelerini kullandı.



#MSB
#FETÖ
#Yunanistan
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