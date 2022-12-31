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ANKARA

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz'' ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Irakın kuzeyinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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