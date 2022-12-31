MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Cami imamından engelli çocuğa duygulandıran davranış

Bursa'da cami imamı Osman Civelek, namaz için camiye gelen babasının en arka safa oturttuğu engelli çocuğu, ön safa aldırdı. Engelli çocuğun cemaatin namaz kıldığı sırada ön safta sevinçle beklediği görüldü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, imam Civelek, 'Şu camide tek günahsız bu çocuk. Aramıza gelsin belki bu namazımız kabul olur' dedi.

