Gündem MSB, Mehmetçikin zor şartlardaki vatan nöbetini paylaştı
POLİTİKA

MSB, Mehmetçik'in zor şartlardaki vatan nöbetini paylaştı

En zorlu şartlarda vatanını canı pahasına koruyan Mehmetçik için, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafında bir video hazırlandı. "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik" notuyla MSB'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayınladı.

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"Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik''
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı. MSB'nin sosyal medya hesabından, 'Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor' notuyla paylaşılan video binlerce beğeni aldı.


Kar kalınlığı yer yer 5 metre

Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor.

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