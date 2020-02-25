MSB, Mehmetçik'in zor şartlardaki vatan nöbetini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayınladı.

OYNAT 00:00 "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik'' Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı. MSB'nin sosyal medya hesabından, 'Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor' notuyla paylaşılan video binlerce beğeni aldı. BiP'te paylaş

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Kar kalınlığı yer yer 5 metre

Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor.