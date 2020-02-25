MSB, Mehmetçik'in zor şartlardaki vatan nöbetini paylaştı
En zorlu şartlarda vatanını canı pahasına koruyan Mehmetçik için, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafında bir video hazırlandı. "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik" notuyla MSB'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video, binlerce beğeni aldı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayınladı.