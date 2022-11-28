Gündem MSB paylaştı Türk topçusu teröristlerin inlerini başına yıkıyor
ANKARA

MSB paylaştı: Türk topçusu teröristlerin inlerini başına yıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk topçularının ateş destek vasıtasıyla terör hedeflerini vurduğu anlara dair görüntü paylaştı. MSB, "Kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB paylaştı: Türk topçusu teröristlerin inlerini başına yıkıyor
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan fırtına obüslerinin terör hedeflerini vurduğu anlara ait bir video paylaştı.

MSB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor!"

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