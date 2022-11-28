MSB paylaştı: Türk topçusu teröristlerin inlerini başına yıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan fırtına obüslerinin terör hedeflerini vurduğu anlara ait bir video paylaştı.
MSB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor!"
Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan Kahraman #TürkTopçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor.#Fırtına #obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/biFCreNhnR
Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan Kahraman #TürkTopçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor.#Fırtına #obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/biFCreNhnR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2022