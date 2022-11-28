MSB paylaştı: Türk topçusu teröristlerin inlerini başına yıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan fırtına obüslerinin terör hedeflerini vurduğu anlara ait bir video paylaştı.

MSB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor!"

Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan Kahraman #TürkTopçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor.#Fırtına #obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/biFCreNhnR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2022

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