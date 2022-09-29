MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!#MSB pic.twitter.com/Ww9ddqHdNe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2022

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