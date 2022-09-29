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ANKARA

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda 4 PKKlı etkisiz
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

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