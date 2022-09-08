Gündem MSB Tahıl yüklü beş gemi daha Ukraynadan hareket etti
ANKARA

MSB: Tahıl yüklü beş gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Tahıl yüklü beş gemi daha Ukraynadan hareket etti
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti" denildi.

Tahıl sevkıyatı tam gaz: 622 bin tondan fazla geldi
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Tahıl sevkıyatı tam gaz: 622 bin tondan fazla geldi

Rusya limanında tahıllar gemilere yüklenmeye devam ediyor
OYNAT 00:30
Rusya limanında tahıllar gemilere yüklenmeye devam ediyor
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü dört geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.
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İki gün üst üste zam gelen motorine bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 14 kuruş düştü.
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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?<br>İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.
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Motorine 6 Eylül Salı günü 70 kuruş, 7 Eylül Çarşamba günü ise 77 kuruş zam gelmişti.
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2 gün üst üste gelen zamla motorinin litresi 1 lira 47 kuruş artarak 26 lira seviyesini bulmuştu.
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
ABD ham petrolü Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından bu yana ilk kez 84 doların altına indi. Brent petrol ise 89 dolara kadar geriledi. Ham petrolde düşüş devam ederken motorine ise 1 lira 14 kuruş indirim geldi.

Milli hava savunma sistemi SİPER'in envantere gireceği tarih belli oldu
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Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, \"SİPER Hava Savunma Sistemi\"nin birkaç ay içerisinde envantere gireceğinin müjdesini verdi.
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Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, MSPO Fuarı esnasında, milli imkanlarla geliştirilen SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (UMHSFS) hakkında SavunmaSanayiST.com'a özel açıklamalarda bulundu.
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Murat İkinci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"SİPER'in, çok yakın bir zamanda başarılı bir atışını gerçekleştirdik. SİPER'in, 100 kilometrelik versiyonu olan Blok I'in 2023 yılı başında envantere kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu konuda, ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile Roketsan arasında çok güzel bir iş birlikteliği var. Bu iş birliğinin modelini farklı noktalara da taşımak, bu konudaki çalışmaları hızlandırmak açısından da önemli bir katma değer sağlar diye düşünüyorum.
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SİPER'in başarılı atışının, şu anlamı var: Yüksek irtifa ve uzun mesafeli bir hava savunma sistemini, Türkiye'nin kendi olanaklarıyla geliştirebileceğini kanıtlamış olduk. Bu başarı, bunu gösteriyor.
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Daha sonraki aşamalarda da katmanlı hava savunma içerisinde; SUNGUR'dan başlayan ve HİSAR-A+, HİSAR-O+ ile HİSAR-RF'le devam eden ve SİPER ile de taçlandırdığımız katmanlı hava savunma ağını, Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirmiş olacak\"
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YURTDIŞINDAN SİPER TALEBİ<br><br>Bunu yapabilen ülke sayısı, Dünya'da çok fazla değil. SİPER'in, ihracat potansiyeli çok yüksek çünkü özellikle hava savunma sistemlerine yönelik ilgi, Dünya genelindeki çatışmacı ortama bağlı olarak artıyor.
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SİPER'in ilk atışından sonra bize çok ciddi anlamda talep gelmeye başladı. Bu da aslında SİPER'in başarılı bir versiyonunun sahaya indirildikten sonra çok başarılı bir şekilde ticari potansiyelinin artacağının göstergesi.
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Bizler tabii ki öncelikli olarak, kendi ülkemizin hava savunma alanındaki eksikliklerini tamamlamak ve milli sistemlerle kapasitemizi çok üst noktalara taşıma hedefindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz ise150 kilometreye kadar etkili olacak SİPER Blok-II'yi de hızlı bir şekilde sahaya inmesini sağlayacak tedbirlerin alınması olacak.<br>
Milli hava savunma sistemi SİPER'in envantere gireceği tarih belli oldu
Türkiye yerli ve milli savunma sistemlerinde gerçekleştirdiği atılımlarla envartere eklediği silahlara bir yenisini daha ekliyor. Milli hava savunma sistemi SİPER, birkaç ay içerisinde envantere giriyor.


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