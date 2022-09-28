MSB: Türkiye'ye sızmaya çalışan iki kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi." denildi.

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/uh6wjaUKOi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2022

GÜNDEM Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 41’e yükseldi

OYNAT 00:20 PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Bedrettin Gündeş operasyonla gözaltına alındı Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine gerçekleşen PKK saldırısı sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve belediye personeli 18 kişi gözaltına alındı.

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FOTOĞRAF 9 Kaza, saat 22.00 sıralarında Mamak Altıağaç Mahallesi 206 Sokak'ta meydana geldi. E.K. yönetimindeki 06 YE 420 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki araçlara çarpıp devrildi. Sürücü E.K. devrilen kamyonette sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan E.K., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise E.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın meydana geldiği sokakta oturan Turhan Kızılkaya, fren sesine uyandığını belirterek, \"Fren sesine uyandım. Çok geçmeden yüksek bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda kamyonet devrilmişti. Bizim komşunun 2 aracına çarpmış. Sese apar topar aşağı indik. Hemen eşime söyledim telefonla 112'yi aradık. Buralarda genelde kaza oluyor. Ben komşuların çocuklarından korktum. 8- 10 tane çocuk grubu var, bugün onlar yoktu Allah'tan\" dedi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. Mahalleyi savaş alanına çevirdi: Park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrilen aracında can verdi Ankara'nın Mamak ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen kamyonet park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.



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