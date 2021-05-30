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ANKARA

MSB: Yılbaşından itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
MSB: Yılbaşından itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225’i Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam bin 162 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi.

(FETÖ ile mücadele) Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor."

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