MSB'den Özgür Özel'e cevap: Tüm yasal haklar kullanılacak

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk , basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.





Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle:





Terörle mücadele





Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. İcra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 186’sı Irak’ın, 266’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 452 olmuştur. Bu vesileyle; 20 Şubat’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’yu, Suriye’nin kuzeyinde icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekâtı’nın 5’inci yıl dönümünde (27 Şubat 2020), tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.









Hudut güvenliği





Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 90 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 810 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.423 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11.177’ye ulaşmıştır.





İsrail





İnsani felaketin yaşandığı Filistin topraklarında ateşkesin devam etmesi, adaletin ve hukukun sağlanması gerekmektedir. İsrail tarafından, Filistin topraklarında yaklaşık 1,5 yıldır çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce insanın katledilmesine kayıtsız kalan uluslararası toplum kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm için elini taşın altına koymalıdır. Bu kapsamda, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesi planları kabul edilemez. Uluslararası toplumun yapması gereken Gazze’nin yeniden inşa ve imarına katkıda bulunmak ve Batı Şeria’da huzur ve istikrarın bozulmasının önüne geçmektir.





Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alması





Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:





“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır.”





ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberler





Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:





“Bakanlığımız, diğer tüm kurumlar ile birlikte eş güdüm içerisinde, ülkemizin çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca ABD’den yapılan açıklamalarda Dedeağaç’ın bir askeri üs olmadığı, ABD’nin karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde bir askeri üs olarak değil, personel ve ekipman taşımak için bir merkez olarak kullandığı hatırlatıldı.”









Suriye’deki son durum





Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:





“Komşumuz Suriye’de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 4 Şubat’ta Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ve önemli bir boyut kazandırmıştır.





Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye’de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye’ye gitmesi planlanmaktadır.”





İsrail’in Suriye’deki saldırıları





Bakanlık kaynakları, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki bazı yerleri vurduğu ve Dürzilere yönelik açıklamasına ilişkin şunları söyledi:





“İsrail’in Suriye’nin güneyindeki Dürzilere yönelik herhangi bir tehdide izin verilmeyeceğini açıklaması ve ardından Suriye’nin güneyindeki bazı noktaları hedef almasını doğru bulmuyoruz. İsrail’in bu tutum ve açıklamaları ayrılıkçı gündemlere cesaret vermektedir. Türkiye olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünden, bölünmez siyasi birliğinden yanayız. Bu kapsamda Suriye hükümetiyle işbirliğimize kararlılıkla devam edeceğiz.”





Yeni Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG’nin ordu içindeki “blok oluşturma” talebini reddetmesi





Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Hükümetinin terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye Ordusu içinde blok oluşturma talebini reddetmesiyle ilgili şunları söyledi:





“Her fırsatta vurguladığımız Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ilkesi, sadece toprak bütünlüğünü kastetmemekte; devlet içinde devlet ordu içinde ordu olamayacağına da işaret etmektedir. Suriye’nin tek bir devleti ve tek bir ordusu bulunmaktadır. Devrik rejimin uygulamaları bu kurumları zayıflatmış olsa da bugün için yeniden Suriye’nin kapasitesini inşa etme ve geliştirme kapsamında Suriye Ordusu’nun ve diğer devlet kurumlarının tekliği ve yeterliliği tesis edilecektir. Türkiye, bu noktada Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir.”





Suriye - GKRY görüşmesi





Bakanlık kaynakları, yeni Suriye hükümetinin, GKRY heyetini kabul etmesine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:





“Yıllardır Suriye’deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalan GKRY’nin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kavramlarını da kullanarak, ayrıca Kıbrıs Adası’nın tek temsilcisiymiş gibi sergilediği bu tutum, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Suriye Hükümeti kiminle görüşeceğine kendisi karar verir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye’deki yeni yönetim ile özel bir ilişkisi, geleceğe yönelik birçok konuda görüş alışverişi mevcuttur. Suriye Hükümeti’nin bu tip görüşmelerde Türkiye’nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını değerlendiriyoruz.”





Eurofighter tedariğinde son durum





Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikinde son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:





“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, Eurofighter Typhoon Uçağının tedarikinde, hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems Firmasına gönderilmiştir. İlgili firmanın fiyat teklifi beklenmektedir.”







