Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu Basri Bulut hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan yaralanan her kişi için 2’şer yıl olmak üzere toplam 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Burcu Bulut Keleş için de 'azmettirmek' suçundan babası kadar hapis cezası istendi.