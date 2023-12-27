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Muğla'da sekiz ayrı narkotik operasyonunda zehir tacirlerine baskın

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları dahilinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 ayrı operasyonda; 2 Kilo 968 Gram esrar maddesi, 12 Gram Metamfetamin, 5,50 Gram Kokain, hassas terazi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda ise 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, 6 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, 2 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldı.2 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

12:39 - 27/12/2023 Çarşamba
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Muğla'da sekiz ayrı narkotik operasyonunda zehir tacirlerine baskın
Muğla'da sekiz ayrı narkotik operasyonunda zehir tacirlerine baskın

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Narkotik ekipleri il genelinde iki günde 8 ayrı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları dahilinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 ayrı operasyonda; 2 Kilo 968 Gram esrar maddesi, 12 Gram Metamfetamin, 5,50 Gram Kokain, hassas terazi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda ise 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, 6 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, 2 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldı.2 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ,'zehir tacirleri ile mücadelenin' il genelinde azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.



#Mugla
#operasyon
#Narkotik
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