Muğla'da uyuşturucuya geçit yok: 17 operasyonda 5 tutuklama

Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili olarak, 9 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan, 15 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.