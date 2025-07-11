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Muğla'da uyuşturucuya geçit yok: 17 operasyonda 5 tutuklama

Muğla'da uyuşturucuya geçit yok: 17 operasyonda 5 tutuklama

12:2511/07/2025, Cuma
IHA
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Muğla'da uyuşturucuya geçit yok: 17 operasyonda 5 tutuklama
Muğla'da uyuşturucuya geçit yok: 17 operasyonda 5 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine ve kullanımına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

İl genelinde yürütülen 17 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar neticesinde 105 gram esrar, 31 gram kokain, 30 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram skunk, 122 adet sentetik ecza, 6 adet A4 kâğıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 5 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.


Uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili olarak, 9 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan, 15 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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