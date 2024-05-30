Muğla’daki ormanlık alanlara giriş 31 Ekim’e kadar yasaklandı: Cezai işlem uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınlarında yapay zeka temelli yazılımlar ve uygulamalar kullanılmaya başlandı. Özellikle akıllı kuleler olmak üzere bu Yangın Karar Destek Sistemleri'ne veri temin eden, bir arada yürüten sistemler bizim orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele yapmamıza yardımcı oluyor" dedi.