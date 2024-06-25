|
Gündem

Muğlalı arıcıların topladığı binlerce kavanoz bal Gazze'ye doğru yola çıktı

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğince (MAYBİR) yürütülen çalışma kapsamında toplanan 20 bin 848 kavanoz bal Gazze'ye gönderildi. Muğlalı arıcıların yaşanan soykırıma duyarsız kalmadığını söyleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Türkiye, tüm dünyada mağdur insanların ümidi haline geldi. Gönül coğrafyamızda her yönüyle millet olarak varız. Bu hak ve batılın savaşında hak kazanacaktır. Allah'ın izniyle bu zulüm de bitecektir." dedi.

22:54 - 25/06/2024 Salı
AA
Muğla'da toplanan 20 bin 848 kavanoz bal Gazze'ye gönderildi.
Muğla'da toplanan 20 bin 848 kavanoz bal Gazze'ye gönderildi.

Muğla'da toplanan 20 bin 848 kavanoz bal, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye doğru yola çıkarıldı.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğince (MAYBİR) yürütülen çalışma kapsamında Gazze'de İsrail'in zulmü altında yaşayan Filistinliler için 20 bin 848 kavanoz bal hazırlandı. Türk Kızılayına bağışlanan ballar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanına gönderildi.

"Türkiye, tüm dünyada mağdur insanların ümidi haline geldi"

MAYBİR önünde düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğlalı arıcıların yaşanan soykırıma duyarsız kalmadığını söyledi.

İnsanlığın gösterdiği tepkilerle yaşanan zulmün biteceğine inandığını belirten Akbıyık, "Türkiye, tüm dünyada mağdur insanların ümidi haline geldi. Gönül coğrafyamızda her yönüyle millet olarak varız. Bu hak ve batılın savaşında hak kazanacaktır. Allah'ın izniyle bu zulüm de bitecektir." dedi.

Dünya genelinde zulme uğrayan mazlumlar için dua edildi

MAYBİR Başkanı Vali Türk ise Gazze'de yaşanan insanlık dramından etkilenen savaş mağdurlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Programda, Muğla Müftüsü Yaşar Çapcı, dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan mazlumlar için dua etti.

Programa, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile arıcılar katıldı.



#Bal
#gazze
#MAYBİR
#Muğla
#Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı: İşte listedeki ilk 10 kuruluş