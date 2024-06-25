Muğlalı arıcıların topladığı binlerce kavanoz bal Gazze'ye doğru yola çıktı

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğince (MAYBİR) yürütülen çalışma kapsamında Gazze'de İsrail'in zulmü altında yaşayan Filistinliler için 20 bin 848 kavanoz bal hazırlandı. Türk Kızılayına bağışlanan ballar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanına gönderildi.

İnsanlığın gösterdiği tepkilerle yaşanan zulmün biteceğine inandığını belirten Akbıyık, "Türkiye, tüm dünyada mağdur insanların ümidi haline geldi. Gönül coğrafyamızda her yönüyle millet olarak varız. Bu hak ve batılın savaşında hak kazanacaktır. Allah'ın izniyle bu zulüm de bitecektir." dedi.