Gündem Muhalefet partilerinden Suriyelilere randevu yok
İSTANBUL

Muhalefet partilerinden Suriyelilere randevu yok

Suriyeli mülteciler alanında çalışmalar yapan Prof.Dr. Bekir Berat Özipek, muhalefet partilerine çalışmalarını gönderdiğini, randevu talep ettiğini ancak hiçbir şekilde dönüş almadığını ifade etti.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Muhalefet partilerinden Suriyelilere randevu yok ​
Akademisyenler Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Gerçekler ve Yanlış Algılar başlıklı konferansta konuştu.

Suriyeli mülteciler alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, muhalefet partilerine çalışmalarını gönderdiğini, randevu talep ettiğini ancak hiçbir şekilde dönüş almadığını ifade etti.

Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Gerçekler ve Yanlış Algılar” başlıklı konferansında konuşma yapan İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek ve akademisyen Doç. Dr. Faik Tanrıkulu Suriyeliler’e yönelik yargıları ele aldı.

NEFRET SÖYLEMİ MUHALEFETTEN GELİYOR

Türkiye’de ırkçı söylemi besleyen muhalefet yetkililerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Özipek, şöyle konuştu:

  • “Mültecilere karşı nefret söyleminin kaynağı CHP başta olmak üzere muhalefetten geliyor. Göç ve Suriyeli sığınmacılar hakkında kitabımız çıktığı zaman muhalefet partilerinden randevu almaya çalıştık. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir mektup yazdık. Suriyeli arkadaşlarımızla onları ziyarete gelmek ve kitabımızı hediye etmek istediğimizi söyledik. Kesinlikle dönüş yapmadılar ve bizi kabul etmediler.”

Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasına değinen Özipek, “Ülkemiz açık kapı politikası ile ruhsuz bir dünyanın ruhu gibi davrandı. Bu çok doğru ve insani bir adımdı. Ancak hükümet bazı konularda kamuoyunu yeterince bilgilendirmediğinde meydan ayrımcılara kalıyor. Sosyal medya üzerinden nefret söylemleri pompalanıyor. Öte yandan ülkemizde önyargı yaygın ama derin değil” dedi.

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