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Gündem

Muhalefet seçime 'Kapatacağız yıkacağız' vaatleriyle giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, kentsel dönüşümden doğal gaz indirimine, çiftçiye ve yeni evlenecek gençlere faizsiz krediden, esnafı ÖTV'den muaf tutan düzenlemeye kadar pek çok düzenlemenin müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıkladığı yeni projeler büyük heyecan yaratırken muhalefet ise seçimlere "Kapatacağız ve satacağız" vaatleri ile gidiyor. Kanal İstanbul'u, Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini iptal edeceklerini açıklayan muhalefet, 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi’ni yeniden müzeye çevireceğini sözünü verdi. Yedili Masa'nın üyesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Baykar'ın ürettiği yerli ve milli savunma sanayi teçhizatları için "Elbette dokunacağız" derken HDP ise "Diyanet’i kapatacağız, zorunlu din dersini kaldıracağız, askeri operasyonları durduracağız." açıklamalarında bulundu.

11:59 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yedili Masa üyeleri, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti döneminde hayata geçirilen projeleri kapatma vaadi ile giriyor.

Yedili Masa üyeleri, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti döneminde hayata geçirilen projeleri kapatma vaadi ile giriyor.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere sayılı günler kala müjde üstüne müjde açıkladı.

Erdoğan, kentsel dönüşümden doğal gaz indirimine, çiftçiye ve yeni evlenecek gençlere faizsiz krediden, esnafı ÖTV'den muaf tutan düzenlemeye kadar pek çok proje ve düzenlemeyi açıkladı.

Muhalefetten peş peşe yıkım vaatleri

Erdoğan'ın ardı ardına açıkladığı müjdeler büyük heyecan yaratırken muhalefet ise AK Parti döneminde hayata geçirilen projeleri yıkmanın sözünü verdi.

Her fırsata Kanal İstanbul projesini iptal edeceklerini söyleyen CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Projede bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz."
dedi.


Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakları ve satacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, IMF’yi kastederek
"Pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz."
açıklamasında bulundu.

"Ayasofya'yı yıkacağız"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camisi’ne ilişkin yaptığı açıklamada,
"İktidara gelirsek yeniden müze yapacağız."
dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise
"Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslararası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz."
nükleer santral projelerini iptal edeceklerinin sözünü verdi.


"İstanbul Havalimanı'nı kargo taşımacılığında kullanacağız"

CHP'li Haluk Pekşen ise dünyanın övgüyle söz ettiği İstanbul Havalimanı'nın yalnızca kargo taşımacılığı için kullanılacağını söyledi.

Yerli ve milli savaş uçaklarından rahatsız olduğunu dile getiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
"Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii."
açıklamasında bulundu.


"YÖK'ü kapatacağız"

Babacan,
"Seçimden sonra YÖK’ü kapatacağız. Varlık Fonu’nu kapatacağız."
dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise
"YÖK’ü kapatacağız. TRT’yi satacağız"
ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yapılan yatırımların yüzde 90'ı israf"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da
"Bugün Türkiye'de yapılan yatırımların yüzde 90'ı israf. Biz iktidara geldiğimizde bu politikaların hepsi değişecek."
açıklamasında bulundu.

"Askeri operasyonları durduracağız"

Seçimlerde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'den de peş peşe yıkım vaatleri geldi. HDP'den yapılan açıklamalarda
"Diyanet’i kapatacağız, zorunlu din dersini kaldıracağız, askeri operasyonları durduracağız."
denildi.


#Yedili Masa
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#14 Mayıs
#HDP
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