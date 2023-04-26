Muhalefet seçime 'Kapatacağız yıkacağız' vaatleriyle giriyor

Yedili Masa üyeleri, 14 Mayıs seçimlerine AK Parti döneminde hayata geçirilen projeleri kapatma vaadi ile giriyor.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere sayılı günler kala müjde üstüne müjde açıkladı.
Erdoğan, kentsel dönüşümden doğal gaz indirimine, çiftçiye ve yeni evlenecek gençlere faizsiz krediden, esnafı ÖTV'den muaf tutan düzenlemeye kadar pek çok proje ve düzenlemeyi açıkladı.
Muhalefetten peş peşe yıkım vaatleri
Erdoğan'ın ardı ardına açıkladığı müjdeler büyük heyecan yaratırken muhalefet ise AK Parti döneminde hayata geçirilen projeleri yıkmanın sözünü verdi.
"Ayasofya'yı yıkacağız"
"İstanbul Havalimanı'nı kargo taşımacılığında kullanacağız"
CHP'li Haluk Pekşen ise dünyanın övgüyle söz ettiği İstanbul Havalimanı'nın yalnızca kargo taşımacılığı için kullanılacağını söyledi.