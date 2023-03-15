Muhalefette mahalle kavgası: Muharrem İnce Nevşin Mengü ve Fatih Portakal ile tartıştı

Nevşin Mengü - Muharrem İnce - Fatih Portakal
Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, İnce ile arasında geçen telefon görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.
"Muharrem İnce ağır konuştu"
Mengü, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan destek paylaşımlarıyla İnce'nin ön plana çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.
Bu iddiaya karşı çıkan İnce, Mengü'yü arayarak tepkisini dile getirdi. Gazeteci Mengü, yaşananları anlattı:
- Muharrem İnce beni aradı. 'Elinde veri, hiçbir şey yok. Neye göre konuşuyorsun?' dedi. 'Muharrem Bey, elimde veri var' dedim. 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri?' Böyle çıkıştı. Ben de dedim ki, 'Muharrem Bey var.'
- Benim işi bu zaten. Ben 7/24 Twitter'dayım.' O da 'Bana hem AK Partililer hem de CHP'liler oy veriyor' dedi. Ben de öyle değil diye anlatırken, Muharrem Bey sinirlendi, biraz da ağır konuşacak gibiydi.
- Sonra ben de 'Tamam Muharrem Bey' dedim, telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. Siyasetçiler artık böyle arıyor, kafa tutuyor. 'Elinde veri yok' diyor. 'Var Muharrem Bey' diyorum. 'Yok ya' diyor. Acayip bir dil.
Fatih Portakal: İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün
Cumhurbaşkanı adayı İnce ile tartışma yaşayan bir diğer isim muhalif gazeteci Fatih Portakal oldu.
Anket üzerine yaşanan gerilimin ayrıntılarını paylaşan Portakal, İnce'nin öfkesini kontrol edemediğini belirterek muhalefette bu şekilde davranan İnce'nin, iktidara gelmesi halinde demokrat bir yönetici olup olamayacağını sorguladı:
"Hiç güven vermiyor"
Bundan 3-4 gün önce bana mesaj atıyor. 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' gibilerinden. Bana işimi öğretiyor. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın arkadaş.
Şimdi muhalefetteyken böyle. Başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı? Hoşuna gitmeyenleri eleştirebiliyor. Çıkmayacağım, etmeyeceğim. Telefonda atışma. Hiç güven verici bir isim değil Muharrem İnce.