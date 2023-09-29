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Muhalefette sular durulmuyor: Ümit Özdağ ile mutabakattan genel başkanların hepsi haberdardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir mutabakat imzalamıştı. Altılı Masa'daki genel başkanlar, mutabakattan haberleri olmadığını söyleyip, Kılıçdaroğlu'nu kınayan açıklamalarda bulunmuştu. Gelecek Partisi’nin kurucularından ve Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı Bayram Zilan, mutabakattan masadaki tüm genel başkanların haberdar olduğunu açıkladı.

Hüseyin Berk
22:59 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki protokolden Altılı Masa'daki tüm liderlerin haberdar olduğu iddia edildi.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki protokolden Altılı Masa'daki tüm liderlerin haberdar olduğu iddia edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs seçimlerinde verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını iddia etmişti. Özdağ, "Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?" demişti.

Kılıçdaroğlu ise
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur."
diyerek açıklamaları yalanlayamamış ve "
Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun dürüst olmadığını söyleyen Özdağ, alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu itiraf etmişti.

İYİ Parti protokolü bahane edip ittifakı dağıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananlar sonrasında İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim tırmanmış, Akşener 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtmişti.

Muhalefette sular durulmuyor: Ümit Özdağ ile mutabakattan hepsi haberdardı

Gelecek Partisi’nin kurucularından ve Ahmet Davutoğlu’nun eski danışmanı Bayram Zilan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ’ın açıkladığı gizli mutabakattan Altılı Masa'daki tüm genel başkanların haberdar olduğunu açıkladı.

Zilan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2 Bakanlık ve MİT Müsteşarlığı’nın verildiği Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinden masadaki 5 liderin haberi vardı.

6’lı masadaki genel başkanlar, masa dışındaki görüşmeler hususunda Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi.

“Haberimiz yoktu” deyip inkâr etmesin kimse!"

Ahmet Davutoğlu: 'Özdağ ile protokol yok' diyen Kılıçdaroğlu sonradan 'Baktım varmış' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Mutabakatı basından öğrendiğini ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Davutoğlu, önce
"Yok. Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı"
dediğini, daha sonra arayarak
"Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş"
ifadelerini kullandığını söylemişti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
#Meral Akşener
#Ahmet Davutoğlu
#Bayram Zilan
#Protokol
41 dakika önce
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