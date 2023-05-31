Muharrem Erkek paylaştı: Kılıçdaroğlu'ndan 'buradayım' pozu

Kemal Kılıçdaroğlu
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgiler, CHP'de iç hesaplaşmaya neden oluyor.
Sabahında açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "değişim" istedi. İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir" dedi.
İBB Başkanı, dün akşam Maltepe'de düzenlenen programı ise adeta mitinge çevirdi ve "mücadele" edeceğini ilan etti.
Kılıçdaroğlu'ndan "buradayım" pozu
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Hak Hukuk Adalet" ifadeleri ile seçimlerde yenilgiye uğrayan ve istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.