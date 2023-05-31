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Muharrem Erkek paylaştı: Kılıçdaroğlu'ndan 'buradayım' pozu

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanlığı'ndan istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu, "buradayım" pozu verdi. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek, "Hak Hukuk Adalet" notuyla fotoğraf paylaştı.

12:08 . 31/05/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgiler, CHP'de iç hesaplaşmaya neden oluyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmayacağının sinyalini vererek,
"Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız"
dedi.

Sabahında açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "değişim" istedi. İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir" dedi.

İBB Başkanı, dün akşam Maltepe'de düzenlenen programı ise adeta mitinge çevirdi ve "mücadele" edeceğini ilan etti.

Kılıçdaroğlu'ndan "buradayım" pozu

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Hak Hukuk Adalet" ifadeleri ile seçimlerde yenilgiye uğrayan ve istifası istenen Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem Erkek
#chp
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