Gündem Muharrem İnce CHPden istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı
POLİTİKA

Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, CHP üyeliğinden kısa süre sonra istifa edeceğini açıkladı. İnce ayrıca, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in, kuracağı partiye katılacağını söyledi. İstifasını açıklayan CHP'li vekillere yönelik parti yönetiminden gelen tepkileri de eleştiren İnce, "Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Utanma duyguları kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce
Muharrem İnce


'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, gündemdeki konulara ve parti çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde
GÜNDEM
Partisinin HDP ile birlikteliğine tepki gösteren CHP’li vekiller İnce’nin kuracağı partiyle temas halinde

'UTANMA DUYGULARI KALMAMIŞ'

İnce, üç milletvekillerinin istifa sürecine ilişkin, "Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani; bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olurda, siyasi yollarını ayırabilirler neden iftiraya başvuruyorlar. Bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.

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GÜNDEM
İstifa eden Çelebi "Sarayın Adamı" söylemi sonrası CHP'ye yüklendi

'PARTİDE DEMOKRASİ KALMAMIŞ'

İnce, üç milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, "Sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin" ifadesini kullandı.

CHP'den milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy istifa etti
GÜNDEM
CHP'den milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy istifa etti

'ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE İSTİFA EDECEĞİM'

İnce, parti kurma çalışmalarına ilişkin ise, şöyle konuştu:

"Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yüzde 90 oranında programda tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz.

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CHP’li vekillerden parti yönetimine HDP tepkisi: Terörle arasına mesafe koymayan HDP ile birlikteliği kabul etmiyoruz
  • İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim."

Muharrem İnce ayrıca, CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya ise 'evet' yanıtını verdi.

CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
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CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi.
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