Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı



'Memleket Hareketi' başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, gündemdeki konulara ve parti çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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'UTANMA DUYGULARI KALMAMIŞ'

İnce, üç milletvekillerinin istifa sürecine ilişkin, "Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani; bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olurda, siyasi yollarını ayırabilirler neden iftiraya başvuruyorlar. Bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.

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'PARTİDE DEMOKRASİ KALMAMIŞ'

İnce, üç milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere tepki göstererek, "Sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin" ifadesini kullandı.

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'ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE İSTİFA EDECEĞİM'

İnce, parti kurma çalışmalarına ilişkin ise, şöyle konuştu:

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"Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yüzde 90 oranında programda tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz.

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İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı biri alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim."

Muharrem İnce ayrıca, CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya ise 'evet' yanıtını verdi.