Gündem Muharrem İnce halaya girince davul-zurna sustu
SAMSUN

Muharrem İnce halaya girince davul-zurna sustu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. Burada vatandaşlarla birlikte halay çekmek isteyen İnce'nin halaya girmesinin ardından davul-zurna sustu. Para vererek müziğin devam etmesini isteyen İnce, isteği yerine getirilmeyince alandan ayrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce halaya girince davul-zurna sustu
Muharrem İnce

Bafra Gazipaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı.

İnce oynarken davul-zurna sustu. Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi. Ancak bu isteği yerine getirilmedi.

DAVUL-ZURNAYI İNCE'NİN OYNAMASINI İSTEMEYEN KİŞİ SUSTURDU

Davul ve zurna çalan müzisyenleri bir vatandaşın Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı.

Muharrem İnce halaya girince davul-zurna sustu
OYNAT 00:56
Muharrem İnce halaya girince davul-zurna sustu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. Burada vatandaşlarla birlikte halay çekmek isteyen İnce'nin halaya girmesinin ardından davul-zurna sustu. Para vererek müziğin devam etmesini isteyen İnce, isteği yerine getirilmeyince alandan ayrıldı.

Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye vatandaşa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı.

MUHARREM İNCE ALANI TERK ETTİ

Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.
Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.