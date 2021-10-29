Muharrem İnce halaya girince davul-zurna sustu

Bafra Gazipaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı.
İnce oynarken davul-zurna sustu. Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi. Ancak bu isteği yerine getirilmedi.
DAVUL-ZURNAYI İNCE'NİN OYNAMASINI İSTEMEYEN KİŞİ SUSTURDU
Davul ve zurna çalan müzisyenleri bir vatandaşın Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı.
Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye vatandaşa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı.
MUHARREM İNCE ALANI TERK ETTİ
Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.