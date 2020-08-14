Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHP yönetimine sert eleştiri Bana yalan söyletmek istediler
POLİTİKA

Muharrem İnce'den ​CHP yönetimine sert eleştiri: Bana yalan söyletmek istediler!

CHP yönetimine sert eleştiri: Bana yalan söyletmek istediler

Muharrem İnce merakla beklenen basın toplantısında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananları ilk kez anlattı ve CHP yönetimini topa tuttu. İnce, “O gece neredeydin” diye soranlara şu cevabı verdi: “(CHP yönetimine) Bana bilgi verin, diyorum, vermiyorlar. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.”

Yasemin Asan Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP’li Muharrem İnce, dün düzenlediği basın toplantısı ile hem kendisine yönelik eleştirilere hem de gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan “Bin Günde Memleket Hareketi” başlatacağını açıkladı. Türkiye’de muhalefet sorunu olduğunu belirten İnce, CHP’nin son toplanan kurultayını da eleştirdi. “Kurultayda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor” diyen İnce, CHP’den ayrılma konusunda “Ayrılsam bile CHP’yi kurtarmak için ayrılırım. CHP, İçişleri’ne verilen bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz” dedi.

Muharrem İnce’nin ekibi “ihanet” serisi ile başladı: 24 Haziran 22.30’u hatırla
GÜNDEM
Muharrem İnce’nin ekibi “ihanet” serisi ile başladı: 24 Haziran 22.30’u hatırla

O GECE BANA BİLGİ VERMEDİLER

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve sonrasında CHP’den kendisine yöneltilen “Seçim gecesi neredeydin” sorusuna da ilginç bir cevap verdi. Seçim sürecinde CHP’den kendisine yönelik engellemeleri sıralayan ve seçim ardından değerlendirme toplantısına çağrılmadığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

“Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı, dedim, aldık. Teşekkür edelim, dedik. YSK’ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş.

'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
OYNAT 02:17
'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.


13 BİN SANDIKTA GÖZLEMCİ YOK

13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun? 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.”

İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar
GÜNDEM
İnce yılbaşında partisini kuruyor: İşte merak edilen detaylar

BEŞTEPE’YE YARDIMCI MI GİTTİ?

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığına giden CHP’li iddasında adı ortaya atılan İnce, bu konuya da değindi. “Sıkı durun şimdi” diyen İnce, CHP yönetimine “Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar? Dava açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Doğruyu söyleyecek demek ki” suçlamasında bulundu.

İnce, CHP’ye yerel seçimleri de HDP’nin kazandırdığını itiraf etti.

Abone Ol Google News
Bedelini ağır ödersiniz

Bedelini ağır ödersiniz

​Oruç Reis'i tehdit eden Yunanistan'a ilk cevap verildi.
Atina tahrik ediyor

Atina tahrik ediyor

​Türk köyüne asker göndererek gözdağı veriyorlar.
Bana yalansöyletmek istediler

Bana yalan
söyletmek istediler

Muharrem İnce, CHP yönetimini topa tuttu.
Kampta PKK terörü

Kampta PKK terörü

Sekiz çocuk açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdi.
Filistin’i bu kez açıktan sattı

Filistin’i bu kez açıktan sattı

​İsrail-BAE artık iki millet tek devlet.
Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

​Arsenal kulübü Müslümanları umursamadı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız.
PKK'lıları hâlâ<br>ABD eğitiyor

PKK'lıları hâlâ
ABD eğitiyor

​Barış Pınarı Harekatı, PKK'da derin çatlağa yol açtı.

Salgında<br>korkutan sayılar

Salgında
korkutan sayılar

​Dünya genelinde salgın etkisini sürdürüyor.
İzmir'de<br>korkutan yangın

İzmir'de
korkutan yangın

​Tedbir amaçlı 4 site boşaltıldı.
On altı üniversiteye <br>rektör ataması

On altı üniversiteye
rektör ataması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı ile yayımlandı.
İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail-BAE anlaşmasına tepki

​Filistin Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti.
İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

​Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İlerlemeye <br>devam ediyor

İlerlemeye
devam ediyor

Oruç Reis'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.
Yükseliş süreklilik kazandı

Yükseliş süreklilik kazandı

​Bakan Koca, son 24 saati açıklayıp uyardı!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.