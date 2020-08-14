CHP yönetimine sert eleştiri: Bana yalan söyletmek istediler

CHP’li Muharrem İnce, dün düzenlediği basın toplantısı ile hem kendisine yönelik eleştirilere hem de gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan “Bin Günde Memleket Hareketi” başlatacağını açıkladı. Türkiye’de muhalefet sorunu olduğunu belirten İnce, CHP’nin son toplanan kurultayını da eleştirdi. “Kurultayda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor” diyen İnce, CHP’den ayrılma konusunda “Ayrılsam bile CHP’yi kurtarmak için ayrılırım. CHP, İçişleri’ne verilen bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz” dedi.

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O GECE BANA BİLGİ VERMEDİLER

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve sonrasında CHP’den kendisine yöneltilen “Seçim gecesi neredeydin” sorusuna da ilginç bir cevap verdi. Seçim sürecinde CHP’den kendisine yönelik engellemeleri sıralayan ve seçim ardından değerlendirme toplantısına çağrılmadığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

“Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı, dedim, aldık. Teşekkür edelim, dedik. YSK’ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş.

OYNAT 02:17 'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı. BiP'te paylaş

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13 BİN SANDIKTA GÖZLEMCİ YOK

13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun? 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.”

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BEŞTEPE’YE YARDIMCI MI GİTTİ?

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığına giden CHP’li iddasında adı ortaya atılan İnce, bu konuya da değindi. “Sıkı durun şimdi” diyen İnce, CHP yönetimine “Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar? Dava açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Doğruyu söyleyecek demek ki” suçlamasında bulundu.

İnce, CHP’ye yerel seçimleri de HDP’nin kazandırdığını itiraf etti.