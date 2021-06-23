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POLİTİKA

Muharrem İnce'den CHP'ye: Zavallı beceriksiz muhalefet

Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Erzurum'da partisinin il başkanlığının açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, muhalefete sert sözlerle yüklenen İnce, "Zavallı, beceriksiz muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Muharrem İnceden CHPye: Zavallı beceriksiz muhalefet
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum’a gitti.

"Beceriksiz muhalefet"

Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi. Yaptığı konuşmasında CHP’ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Sayıştay'da oy kullanmama kararını eleştiren İnce, "Zavallı muhalefet, HSK’da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk’ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi’ne diyorum." ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi.
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