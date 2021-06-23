Muharrem İnce'den CHP'ye: Zavallı beceriksiz muhalefet

Geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Erzurum'da partisinin il başkanlığının açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, muhalefete sert sözlerle yüklenen İnce, "Zavallı, beceriksiz muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz yaptığınız bir numara yok" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum’a gitti.
"Beceriksiz muhalefet"
Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi. Yaptığı konuşmasında CHP’ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok." ifadelerini kullandı.
CHP'nin Sayıştay'da oy kullanmama kararını eleştiren İnce, "Zavallı muhalefet, HSK’da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk’ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi’ne diyorum." ifadelerini kullandı.