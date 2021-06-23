Muharrem İnce'den CHP'ye: Zavallı beceriksiz muhalefet

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Asker göndermemiz söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere yarın ABD'den bir teknik heyetin Türkiye'ye geleceğini belirterek, 'Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil.' dedi.