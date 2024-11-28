Mühendisler yurda geri dönüyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2025 bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Güler, 2016-2024 arasında 730 bin, 2024 yılı içerisinde ise 115 bin olmak üzere toplam 845 bin Suriyeli göçmenin ülkelerine döndüğünü belirtti. Suriye’de inşası devam eden 1 milyon briket ev projesi kapsamında 116 bin evin tamamlandığını ve göçmenlerin bu evlere yerleştiğini söyledi.





MÜHENDİSLER YURDA DÖNÜYOR

Bakan Güler, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi savunma sanayii kuruluşlarından 2022 yılında 624 mühendisin yurt dışına gittiğini, bu sayının 2023'te 261’e, 2024'te ise 217’ye düştüğünü belirtti. Güler, üç yıl içerisinde toplam 1102 mühendisin yurt dışına gittiğini, ancak geri dönüşlerde artış yaşandığını vurguladı. 2022’de 45, 2023’te 81, 2024’te ise 211 mühendisin Türkiye’ye döndüğünü ifade eden Güler, geri dönüş sebeplerini şöyle sıraladı: “Yurt dışında ailelerin uyum sorunları, beklentilerin aksine yüksek teknoloji projelerinde yer alamamaları, yönetici pozisyonlarına yükselmede karşılaştıkları sınırlamalar, artan milliyetçi akımlar ve yabancı düşmanlığı.”





5 hastane TSK’ya tahsisli

Bakan Güler, askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hizmet verdiğini, bazı hastanelerin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tahsis edildiğini ve ihtiyaç durumunda 10 hastanenin daha bu kapsamda izole edilebileceğini belirtti. Güler, “TSK personeline hizmet veren 5 hastane ki onlar; Diyarbakır, Şırnak, Marmaris, Van Eğitim Araştırma Hastanesinin İskele ek binası ve Hakkari Devlet Hastanesinin Mehmetçik ek binası, sadece TSK'ya tahsis edilmiştir" dedi.







