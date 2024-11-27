Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik tarafından teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam edildiği belirtildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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