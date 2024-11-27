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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi

15:5127/11/2024, Çarşamba
AA
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Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar.
Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağaralarda silah ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik tarafından teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girilmeye devam edildiği belirtildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama faaliyetlerinde, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 14 taarruz tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 53 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 20 el bombası fünyesi, 500 adet 5,56 mühimmat, 500 adet 7,62 mühimmat, 1 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi."

#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe-Kilit Operasyonu
#PKK

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