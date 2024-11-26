Savunma sanayii öne çıkacak

MÜSİAD EXPO ile ilk kez dış ticaret yapan, bu fuar ile küresel pazarlara ulaşan binlerce iş insanı, aynı zamanda Anadolu'daki şehirlerin kalkınmasına da ciddi katkı sağlıyor. Kemal Gülbay, fuarda yoğun bir katılım olacağını söyledi. Savunma sanayiinin öne çıkacağını ifade etti.





TÜRKİYE KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİNDE

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Kemal Gülbay, "MÜSİAD Expo karma bir fuar olduğu için tüm sektörlerin öne çıkabilme potansiyeli mevcut. Şubemizin bulunduğu bölge demir çelik ve metal sektöründe faaliyette bulunan firmaların daha yoğun olması nedeniyle bizim açımızdan bu sektörler ön plana çıkıyor. Genel anlamda ülkemizde hangi sektörler ön plandaysa bu sektörün MÜSİAD Fuarı'nda da öne çıktığını görebiliyoruz. Bu sene öne çıkabileceğini düşündüğümüz sektör ise savunma sanayii. Kapasitesi ve iş bağlantı hacmi ile ülkemizin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan MÜSİAD Fuarı’na tüm iş adamlarımızı ve halkımızı bekliyoruz" dedi. Gülbay, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaretin merkezi konumunda olduğunu belirterek, Ülkemizin stratejik konumu ve barındırdığı potansiyelle büyük fırsatlar sunduğunu aktardı.





BEKLENTİ 1 MİLYAR DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Gülbay, "Dünyanın 4 bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceği MÜSİAD Expo, fuarla aynı zamanda düzenlenen farklı etkinliklerle birlikte ticari bir diplomasi zirvesi haline geldi" dedi. Kemal Gülbay, şunları kaydetti: "Fuar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede nitelikli alım heyetlerinin oluşmasında ürün ve hizmet odaklı bir anlayış sürdürülüyor. Üyelerimizden gelen talepleri de değerlendirerek, farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımız doğrudan muhatapları ile bir araya getirilecek. MÜSİAD Expo'da düzenlenecek B2B görüşmelerinde de iş bağlantılarını bir adım öteye taşıyarak fuar veriminin arttırılması hedefleniyor. Fuarımızın ana beklentisi 1 milyar dolarlık bir ticaret bağlantısına imkan sağlamak."





OLUMLU GERİ BİLDİRİMLER ALDIK

Geçmiş yıllarda fuara bölgeden katılan firmalardan genel anlamda olumlu geri bildirimler aldıklarını vurgulayan Gülbay, "Büyük iş bağlantıları yapan üye firmalarımız olduğu gibi hiçbir iş yapamayan üyelerimiz de oldu. Bu minvalde fuarımızdan beklentimiz öncelikle bölgemizden katılım sağlayan firmalarımız ve tüm fuar katılımcısı firmalarımızın güzel iş bağlantıları yaparak hem ticaretlerini geliştirmeleri hem de bölge ekonomilerine katkı sağlamalarıdır. Şube üyelerimizden Çınar Boru Profil, Tat Metal Çelik ve Güçbir Jeneratör firmalarımız stand bazında katılım sağlayacaklar" dedi. Fuarımıza katılım sağlama potansiyeli bulunan üyelerimizle daha önceden birçok defa görüşme yaptık. Gerek biz gerekse TÜYAP yetkilileri tarafından üyelerimizle görüşmeler yapılarak fuara katılım sağlamaları yönünde teşvik edici olmaya çalıştık. Fuarımızın geçmiş yıllardaki verimi ve bereketi inanıyoruz ki bu yıl da aynı şekilde tekrar edecektir.





MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Kemal Gülbay

Yoğun katılım bekliyoruz

Gülbay, yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. Gülbay, “MÜSİAD EXPO her döneminde bir önceki fuardaki rekorunu kırıyor ve gelişmeye devam ediyor. Bu sene de fuarımıza yoğun bir katılım sağlanmasını bekliyoruz. Dünyadaki teknolojik yenilikleri ve trendleri çok yakından takip eden, global pazarlardaki değişimlerin adeta habercisi konumunda olan ve küresel ölçekte çok büyük bir ilgiye mazhar olan fuarımız bu sene “Küresel Ticaret Burada” mottosuyla yola çıkıyor” dedi.











