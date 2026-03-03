Yeni Şafak
Mühendislik mevzuatı revize edilecek

Muhammed Vefa Yürekli
04:003/03/2026, вторник
G: 3/03/2026, вторник
İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası
İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) seçimlerinde 42 yıl sonra ilk kez yönetim değişti.

İmke Mühendislik'in başında 22 senedir görev alan Mustafa Keleş başkanlığındaki yeni yönetim, dün Karaköy'deki İMO İstanbul Şubesi'nde görevi devraldı. Devir sonrası basın toplantısı düzenleyen Keleş faaliyet programlarını açıkladı. Keleş, “Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de mühendislik mesleğini düzenleyen mevzuatın 1938 yılına dayanması, çağın gerekliliklerini kapsayan yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunun göstergesidir. Bu çerçevenin güncellenmesi mesleğimizin etkinliği ve kamu güvenliği açısından elzemdir” sözleriyle programını açıkladı.

İSTANBUL’UN SORUNLARIYLA İLGİLENECEĞİZ

Keleş, İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, İstanbul’daki trafik sorunu ve 17 milyona ulaşan mega kentin su sorununa yönelik çalışmalar yürüteceklerini, bu kapsamda akademisyenler, bakanlıklar ve gerekli mercilerle ortaklaşa çalışacaklarını ifade etti.



