Münbiç'te 56'ncı devriye Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 56'nci koordineli bağımsız devriye faaliyetini yerine getirdi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2018, 15:39 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, 15:47 DHA