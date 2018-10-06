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ANKARA

Münbiç'te 56'ncı devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, ABD Silahlı Kuvvetleri ile 56'nci koordineli bağımsız devriye faaliyetini yerine getirdi.

Haber Merkezi DHA
Türk askerinin Münbiç'teki devriye görevi devam ediyor.
Türk askerinin Münbiç'teki devriye görevi devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Münbiç kentinde, 56'ncı devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 18 Haziran'da Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında bulunan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından devriye faaliyetlerine başlandı.

56'ıncı devriye faaliyeti gerçekleştirildi

  • Genelkurmay Başkanlığı bölgede 56'ncı devriyenin yapıldığını, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 6 Ekim 2018 tarihinde 56'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir" açıklamasıyla duyuruldu.
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