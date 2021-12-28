Muradiye Belediyesi’nde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ile Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın katıldı. Bem-Bir-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatı oranının yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmasının akabinde, Bem-Bir-Sen ile Muradiye Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

-“Üyelerimize Hayırlar Getirsin İnşallah”

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, “Bilindiği gibi 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmıştı. Birçok belediye bu çerçevede sosyal denge sözleşmelerini imzaladı, imzalıyor. Katkılarından dolayı memurlar adına Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Belediye Erkan Savar’a teşekkür ediyorum” dedi.

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-“Çalışanlarımızın huzuru mutluluğu ve refahına önem veriyoruz”

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ise, Muradiye Belediyesi olarak çalışanlarla hep omuz omuza olduklarını belirtti. Çalışanların haklarının verilmesi noktasında hiçbir zaman geri durmadıklarını ve en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye başkan Vekili Sayar, “Yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gayret ettik. Sahadaki yüzümüz olan çalışanlarımız mutlu olmadan hizmetlerimizi verimli bir şekilde yerine getirmemiz mümkün değil. Bu bilinçle yaklaşıyoruz. İlçeye hizmet eden belediye çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı bizim önem verdiğimiz hususlardandır. Çalışanlarımızın hakları sonuna kadar verilecektir. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediyemizde görev yapan memurlarımızı kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum”

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Yapılan açıklamaların ardından Muradiye Belediyesi’nde görev yapan memurlar için Sosyal Denge Sözleşme imzaları, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ile Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından atıldı.