Murat Kapki’nin yeğeni Berat Kapki’den çarpıcı itiraf: Murat Kapki’nin paralarını aklamak için kullanıldım

26 Mayıs 2025’te verdiğim ifadeyi baskı ve tehdit altında verdim. Emniyette gözaltında bulunduğum sırada Selcen isimli bir avukat yanıma geldi, Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından gönderildiğini söyledi. Bana hiçbir şey bilmediğimi, sadece para çektiğimi söylemem için baskı kurdu ve tehdit etti. Ferko Plaza’ya ve Murat Kapki’nin Acarkent’teki villasına götürdüğüm valizlerde kuru temizleme giysileri olduğunu söylememi tembihledi. Oysa valizlerin içinde para vardı.”