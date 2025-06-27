Murat Kapki’nin yeğeni Berat Kapki’den çarpıcı itiraf: Murat Kapki’nin paralarını aklamak için kullanıldım

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Murat Kapki’nin yeğeni Berat Kapki, amcasının kara para aklama ve mal kaçırma faaliyetlerine dair dikkat çekici itiraflarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Murat Kapki’nin yeğeni Berat Kapki, amcasının kara para aklama ve mal kaçırma faaliyetlerine dair dikkat çekici itiraflarda bulundu.
Berat Kapki, önceki ifadesini baskı altında verdiğini belirterek, avukatsız verdiği yeni beyanında Murat Kapki’nin suçtan elde ettiği gelirleri nasıl akladığını ve mallarını nasıl kaçırdığını detaylarıyla anlattı.
“Avukat Baskısı ve Tehdit Altında İfade Verdirdiler”
Berat Kapki, “
26 Mayıs 2025’te verdiğim ifadeyi baskı ve tehdit altında verdim. Emniyette gözaltında bulunduğum sırada Selcen isimli bir avukat yanıma geldi, Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından gönderildiğini söyledi. Bana hiçbir şey bilmediğimi, sadece para çektiğimi söylemem için baskı kurdu ve tehdit etti. Ferko Plaza’ya ve Murat Kapki’nin Acarkent’teki villasına götürdüğüm valizlerde kuru temizleme giysileri olduğunu söylememi tembihledi. Oysa valizlerin içinde para vardı.”
dedi.
“Paralar Kasalarda Saklanıyordu, Dövize Çevrilip Aklandı”
Berat Kapki, Murat Kapki’nin Ferko Plaza’daki ofisinde gizli bölmeli bir kasada nakit paraları sakladığını anlattı. “
Bu kasada yaklaşık 1,5 metrekarelik alanda paralar tutulurdu. Murat Kapki, nakit paraların büyük kısmını dövize çevirir, ofise çağrılan dövizcilerle bu işlem yapılır, paralar kuryelere teslim edilirdi. Acarkent’teki B209 numaralı villasında da iki büyük kasa bulunurdu, aklanan paralar buraya taşınırdı.”
ifadelerini kullandı.
“Şirketler Feyza Kapki ve Serkan Balbal’a Geçti”
Berat Kapki, Murat Kapki’nin gözaltına alınmasının ardından şirketlerin fiilen Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından yönetildiğini aktardı. “Bu süreçte suçtan kazanılan paralar Feyza Kapki’nin himayesine taşındı. Feyza paraları Serkan Balbal’a verirdi. Serkan Balbal, Murat Kapki’nin kasası konumundaydı.” dedi.
“ABD’ye Para Aktarıldı, Değerli Tablolar Kaçırıldı”
Kapki, Murat Kapki’nin yüklü miktarda parayı JP Morgan üzerinden ABD’ye aktardığını, Acarkent’teki villasında bulunan her biri 100 bin dolar değerindeki 45-50 tablonun da gözaltı öncesi Nişart isimli galeriye taşındığını belirtti
“Nişart sahibi Ali, taşınma sırasında bizzat oradaydı. Duvarları tamamen kaplayan tabloları kamyonetle Teşvikiye’deki depoya götürdük.” diye konuştu.
“Arsalar, Araçlar ve Gayrimenkuller Başkalarının Üzerine Yapıldı”
Kapki, Bozburun’da satın alınan arsanın önce kendi adına, sonra Serkan Balbal’a devredildiğini; Ferrari marka aracın da kendi adına alınıp satıldığını ve satıştan gelen 21 milyon TL’yi Murat Kapki’nin hesabına aktardığını söyledi. “Murat Kapki tutuklandıktan sonra Enes Kant adına Lotus marka araç devredildi, teknesi eşi Feyza Kapki’nin adına geçirildi ve Yunanistan’a kaçırıldı.” dedi.
“Zeynep Tezcan ve İsmail Kaan’a Gayrimenkul Devirleri”
Berat Kapki, avukat Zeynep Tezcan’a 4 gayrimenkul devredildiğini ve bu devirlerin avukatlık ücreti karşılığı değil, mal kaçırmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü. Ayrıca, 8 gayrimenkulün de İsmail Kaan’a devredildiğini, ancak Kaan’ın iyi niyetli olduğunu ve suç unsurundan habersiz olduğunu dile getirdi.
“YBB Medya’ya İşler Kaydırıldı, Yangın Anında Para Valizleri Kaçırıldı”
Kapki, Murat Kapki’nin tutuklanması sonrası işlerini çocuklarının baş harflerinden oluşan YBB Medya AŞ’ye aktardığını belirtti. Ayrıca, 1 Şubat 2025’te BFK şirketinin yanındaki depoda çıkan yangında Serhat Kapki’nin şirkete gidip para dolu üç valizi Acarkent’teki eve taşıdığını anlattı. “Serhat Kapki şirketin genel müdürüydü, kasanın şifresini biliyordu.” dedi.
“Emniyete Tahsisli Araçla Nakit Taşındı”
Kapki, Murat Kapki’nin emniyete tahsisli çakarlı araç kullandığını ve bu araçla da zaman zaman nakit taşındığını ifade etti.
“Sim Medya, BFK, Kapki Medya, MSO, SMO Hepsi Murat Kapki’nin”
Berat Kapki, “Sim Medya, BFK, Kapki Medya, MSO, SMO isimli şirketler resmiyette farklı isimlere ait görünse de hepsi Murat Kapki’nindir. Tüm pazarlıklar onunla yapılırdı.” diyerek şirketlerin fiili patronunun amcası Murat Kapki olduğunu belirtti.
“Örgüt Üyesi Değilim, Kullanıldım”
Berat Kapki, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade ederek, “Murat Kapki’nin talimatıyla bazı bankasal işlemleri yapmak zorunda kaldım. Örgüt üyesi değilim, maddi durumum kötü, serbest bırakılmak istiyorum.” dedi.
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