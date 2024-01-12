Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanıyor. Avcılar’da bir grup partili ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, İBB’nin mührünü alacaklarını belirterek, Avcılar’daki dönüşüm için 1 Nisan’ı işaret etti. Programın yapıldığı salonu hıncahınç dolduran Avcılar halkı, sloganlar ve alkışlar eşliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u karşıladı. İstanbul’da ve Avcılar’da artık değişim isteyen halkın Kurum’a yönelik attığı sloganlar oldukça dikkat çekiciydi.

VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR

‘İstanbul’da vahim durum kurtar bizi Murat Kurum’ sloganları atan vatandaşlar, Kurum’a yönelik tam destek vererek hem İstanbul’da hem de Avcılar’da yenilik istediklerini dile getirdi. Bu sloganların üzerine Kurum konuşmasında “Başkanınız olarak değil. Evladınız olarak, yanınızda olacağım. Dağ gibi arkanızda duracağım. Siyaset er meydanıdır. Size söz veriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mührünü alacak ve Avcılar’ın talihini değiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

İBB YÖNETİMİ BAŞKA GÜNDEMLERLE MEŞGUL

İstanbul için yola çıktıklarını ifade eden Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Avcılar kentsel dönüşümde belediyelerin ihmalkarlığından çok kaybetti. Tesisleşmede çok göz ardı edildi. Mevcut İBB yönetimi başka gündemlerle meşgul oldu. Biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Bizim bu projelerimizden rahatsız olmuşlar. Hemen algı çerçevesinde farklı gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Biz İstanbul’un meselelerine odaklanacağız. Güzel İstanbul için çalışacağız ve hiçbir zaman polemik içerisinde olmayacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz, sadece İstanbul için çalışacağız.”

AVCILAR’IN DÖNÜŞÜMÜ 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Halkalı Metrosu’nu Avcılar’a bir durak daha ekleyeceklerini belirten Kurum, “1 Nisan’da Avcılar’da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağız. Avcılar’ın İstanbul merkezine uzaklığı 27 km uzaklığında. Avcılar’ın metrosu yok. Metrobüs ve otobüs dışında ulaşım imkanı yok. Bu Avcılar’ın kaderi mi? Tabii ki değil. Göreve gelir gelmez Halkalı’dan metroyu Avcılar’a bir durak daha uzatacağız. Bizim farkımız bu” şeklinde konuştu.

Metro ağı her ilçeye uzanacak

Yeni metro ağları oluşturacaklarını kaydeden Kurum şunları söyledi: “Sadece Avcılar’da değil, İstanbul’umuzda çile haline gelmiş ulaşım sorununu çözebilmek için İstanbul’da metro ihalesi yaptılar ama ilerleme kaydedemediler. Modern şehirlerde olduğu gibi metro ağını güçlendirmeliyiz. İstanbul’da metronun ulaşamadığı ilçe bırakmayacağız. Her bir kardeşimin memleketinde izim var. Afet oldu, deprem oldu, yangın oldu oradaydım. 81 ilde sayısız tesis yapmış kardeşinizim.”







