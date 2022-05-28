Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: İstanbul’un havası değişecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidan dikim töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Projenin önümüzdeki yıl İstanbul’un fethinin 570.yılı kutlamaları içinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, “Atatürk Havalimanı arazisini hiçbir şekilde imara açmıyoruz. Özelleştirmiyoruz, güzelleştiriyoruz. Buraya 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Ayrıca Atatürk Havalimanı bir pistiyle hizmet vermeye de devam edecek. Vatandaşlarımız Pandemi Hastanesinden istifade edecek. Huzur içinde onlara yardım edeceğiz.” dedi.

Murat Kurum

MUHTEŞEM BİR MANZARASI OLACAK

Yapımına başlanan millet bahçesinin ilk etabının 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyuran Bakan Kurum, “Yerini dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı’na bırakan Atatürk Havalimanı’nı muhteşem bir manzaraya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne dönüştürüyoruz.

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Genel Havacılık ve Askeri Alan olarak hizmet vermeye devam edecek bölgeler dışında kalan 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda, Rekreasyon Alanı, Fuar ve Bilim Merkezi, Müzeler, Gençlik Merkezi, Yaşam Merkezi, Cami ve Spor alanlarıyla yepyeni bir dünya kuruyoruz. Ağaçları, yeşil alanları, deresi, sosyal donatı alanları ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul’un havasını ve çehresini değiştirecek.” dedi.