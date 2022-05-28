Gündem Murat Kurumdan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması İstanbulun havası değişecek
İSTANBUL

Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: İstanbul’un havası değişecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'un havasını ve çehresini değiştireceğini söyledi. Yarın yapılacak fidan dikme töreni öncesi konuşan Kurum, arazinin imara açılmayacağını, bir pistin de açık bırakılacağını belirtti. Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk kısmı millet bahçesine dönüştürülecek.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Murat Kurumdan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıklaması: İstanbul’un havası değişecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne ilk fidan dikim töreni öncesi açıklamalarda bulundu. Projenin önümüzdeki yıl İstanbul’un fethinin 570.yılı kutlamaları içinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, “Atatürk Havalimanı arazisini hiçbir şekilde imara açmıyoruz. Özelleştirmiyoruz, güzelleştiriyoruz. Buraya 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Ayrıca Atatürk Havalimanı bir pistiyle hizmet vermeye de devam edecek. Vatandaşlarımız Pandemi Hastanesinden istifade edecek. Huzur içinde onlara yardım edeceğiz.” dedi.

Murat Kurum
Murat Kurum

MUHTEŞEM BİR MANZARASI OLACAK

Yapımına başlanan millet bahçesinin ilk etabının 2023 Mayıs ayında tamamlanacağını duyuran Bakan Kurum, “Yerini dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı’na bırakan Atatürk Havalimanı’nı muhteşem bir manzaraya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne dönüştürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım…' ifadelerini kullandı.

Genel Havacılık ve Askeri Alan olarak hizmet vermeye devam edecek bölgeler dışında kalan 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda, Rekreasyon Alanı, Fuar ve Bilim Merkezi, Müzeler, Gençlik Merkezi, Yaşam Merkezi, Cami ve Spor alanlarıyla yepyeni bir dünya kuruyoruz. Ağaçları, yeşil alanları, deresi, sosyal donatı alanları ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İstanbul’un havasını ve çehresini değiştirecek.” dedi.

Bakan Kurum'dan davet: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 fidan dikilecek
OYNAT 02:48
Bakan Kurum'dan davet: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 fidan dikilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene tüm vatandaşları davet etti.


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