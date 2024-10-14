Murat Ülker'den 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan Daron Acemoğlu'na tebrik

''Bu ödül, Acemoğlu’nun ulusların zenginleşmesi üzerine yaptığı çalışmaların bir yansıması olarak ön plana çıkıyor. Refah ile yoksulluğun kökenleri ve yeni teknolojilerin ekonomik büyüme, istihdam ve eşitsizlik üzerindeki etkilerini araştıran Daron Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar’dan sonra Nobel ödülü kazanan üçüncü Türk bilim insanı olarak bizleri mutlu etti. Nobel Ekonomi Ödülü komitesinin başkanı Jakob Svensson’un dediği gibi, “Ülkeler arasındaki gelir uçurumunu kapatmak günümüzün en büyük zorluklarından biri.” Bu bağlamda, Acemoğlu ve ekibinin çalışmaları, dünya ekonomisine dair önemli sorulara yanıt olabilir.