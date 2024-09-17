Murat Ülker sayfasında paylaştı: The Met ekibinden iadei ziyaret

Daha sonra dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun güzelliklerini bir boğaz turu ile gösterdik. Çok mutlu olduk. Her zaman söylediğim gibi, sanatın birleştirici, bizlere farklı pencerelerden bakmayı öğreten ve şifa veren bir güce sahip olduğunu bir kez daha gördük.