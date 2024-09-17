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Murat Ülker sayfasında paylaştı: The Met ekibinden iadei ziyaret

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yeni yazısında, The Met ekibinin holdinge ziyaretinden yola çıkarak kişisel deneyimlerine yer verdi. Ülker yazısında "Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun güzelliklerini bir boğaz turu ile gösterdik. Çok mutlu olduk. Her zaman söylediğim gibi, sanatın birleştirici, bizlere farklı pencerelerden bakmayı öğreten ve şifa veren bir güce sahip olduğunu bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.

20:05 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker The Met ekibini holdinginde ağırladı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker The Met ekibini holdinginde ağırladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel blog sitesinde "'The Met ekibinden iadei ziyaret" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Murat Ülker'in 'Sosyal mayın tarlalarında gezinmek' başlıklı o yazısı;

"Geçtiğimiz ay Metropolitan Sanat Müzesi’nde (Metropolitan Museum of Art: The Met) GOYA yapmıştım. The Met GOYA’mız ile ilgili deneyimlerime daha önceki paylaşımımdan ulaşabilirsiniz. https://muratulker.com/y/the-met-yeni-bir-kitanin-insanlarina-dunya-tarihini-aktarmak-nasil-olur/

Velhasıl, GOYA yaptığım sırada, The Met ekibinin Holdingimize ziyarete geleceğinden bahsetmiştim. İşte geldiler! The Met ekibi Çamlıca Kampüsümüzü ziyaret etti. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’na ait geleneksel hat eserlerinin bulunduğu ‘Konuşan Yazılar’ sergimizi, çağdaş sanat ve arkeolojik eserlerin bulunduğu sergilerimizi hep birlikte gezdik. Bu kıymetli ziyaret vesilesiyle, sanatın evrensel dilinde buluşmanın ve kültürel mirasımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. The Met Museum ekibiyle birlikte, koleksiyonumuzda yer alan birbirinden değerli sanatçıların nadide eserlerini incelerken, sanatın geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna tanıklık ettik. Geleneksel hat sanatının zarafeti ve çağdaş sanatın yenilikçi ruhu, bu özel buluşmada adeta bir araya geldi.
Daha sonra dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun güzelliklerini bir boğaz turu ile gösterdik. Çok mutlu olduk. Her zaman söylediğim gibi, sanatın birleştirici, bizlere farklı pencerelerden bakmayı öğreten ve şifa veren bir güce sahip olduğunu bir kez daha gördük.

Davetimize icabet ettikleri bu nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için The Met Museum ekibine teşekkür ederim, biz kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk.

Bu arada, Metropolitan Sanat Müzesi’nden bahsetmişken, geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını anmak ve Türk sanatını kutlamak amacıyla düzenlenen Türk Yüzüncü Yıl Galası (Turkish Centennial Gala), yalnızca müzenin İslam Sanatı Bölümü’ndeki Türk sanat girişimlerini desteklemek için fon sağlamakla kalmamış, aynı zamanda ülkemizin kültürel mirasının korunmasına katkıda bulunmuştur. Takdir edersiniz ki, böyle özel bir gece ile Türkiye’nin zengin kültürel mirasını tüm dünyayla paylaşmış olduk ve bu nedenle sanat eserlerimiz büyük bir ilgi uyandırmış olmalı."



#Murat Ülker
#Blog
#The Met
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