Murat Ülker sayfasında paylaştı: The Met ekibinden iadei ziyaret

Velhasıl, GOYA yaptığım sırada, The Met ekibinin Holdingimize ziyarete geleceğinden bahsetmiştim. İşte geldiler! The Met ekibi Çamlıca Kampüsümüzü ziyaret etti. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’na ait geleneksel hat eserlerinin bulunduğu ‘Konuşan Yazılar’ sergimizi, çağdaş sanat ve arkeolojik eserlerin bulunduğu sergilerimizi hep birlikte gezdik. Bu kıymetli ziyaret vesilesiyle, sanatın evrensel dilinde buluşmanın ve kültürel mirasımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. The Met Museum ekibiyle birlikte, koleksiyonumuzda yer alan birbirinden değerli sanatçıların nadide eserlerini incelerken, sanatın geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna tanıklık ettik. Geleneksel hat sanatının zarafeti ve çağdaş sanatın yenilikçi ruhu, bu özel buluşmada adeta bir araya geldi.