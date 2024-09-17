Murat Ülker sayfasında paylaştı: The Met ekibinden iadei ziyaret

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel blog sitesinde "'The Met ekibinden iadei ziyaret" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Murat Ülker'in 'Sosyal mayın tarlalarında gezinmek' başlıklı o yazısı;
"Geçtiğimiz ay Metropolitan Sanat Müzesi’nde (Metropolitan Museum of Art: The Met) GOYA yapmıştım. The Met GOYA’mız ile ilgili deneyimlerime daha önceki paylaşımımdan ulaşabilirsiniz. https://muratulker.com/y/the-met-yeni-bir-kitanin-insanlarina-dunya-tarihini-aktarmak-nasil-olur/
Davetimize icabet ettikleri bu nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için The Met Museum ekibine teşekkür ederim, biz kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk.
Bu arada, Metropolitan Sanat Müzesi’nden bahsetmişken, geçtiğimiz sene Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını anmak ve Türk sanatını kutlamak amacıyla düzenlenen Türk Yüzüncü Yıl Galası (Turkish Centennial Gala), yalnızca müzenin İslam Sanatı Bölümü’ndeki Türk sanat girişimlerini desteklemek için fon sağlamakla kalmamış, aynı zamanda ülkemizin kültürel mirasının korunmasına katkıda bulunmuştur. Takdir edersiniz ki, böyle özel bir gece ile Türkiye’nin zengin kültürel mirasını tüm dünyayla paylaşmış olduk ve bu nedenle sanat eserlerimiz büyük bir ilgi uyandırmış olmalı."