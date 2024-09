Murat Ülker 'Hepimizin görevi' diyerek anlattı: Plastiklerin sürdürülebilirliği ve yenilikçi çözümler

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 16 Mayıs 2023 tarihinde yayımladığı “Turning off the Tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy?” (Musluğu Kapatmak: Dünya plastik kirliliğini nasıl sona erdirebilir ve döngüsel bir ekonomi yaratabilir?) adlı raporla dikkatleri üzerine çekmişti. Rapor, plastik kirliliğini sona erdirmek ve döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla tüm paydaşları bilgilendirmeyi ve harekete geçirmeyi hedefliyor. Rapora göre, küresel çapta uygulanacak köklü politika değişiklikleri ve mevcut teknolojilerin etkin kullanımı sayesinde, 2040 yılına kadar plastik kirliliğinde %80’lik bir azalma sağlanabilir.